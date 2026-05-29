23-jähriger ertrinkt beim Baden im Mühlsee Neufahrn – Polizei ermittelt
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

23-jähriger ertrinkt beim Baden im Mühlsee Neufahrn – Polizei ermittelt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein tragischer Badeunfall ereignete sich am Donnerstagabend in Neufahrn bei Freising, als ein 23-jähriger Mann beim Schwimmen sein Leben verlor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Ereignis am Mühlsee

Der aus der Ukraine stammende Neufahrner war gegen 20:45 Uhr zusammen mit seiner Ehefrau am Mühlsee. Als das Paar in der Nähe einer im See verankerten Schwimminsel war, rief der Mann kurz um Hilfe und tauchte anschließend unter.

Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos

Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen durch anwesende Badegäste und alarmierte Rettungskräfte führten erst nach etwa 30 Minuten zur Entdeckung des Bewusstlosen. Neben Wasserrettern und Tauchern der Feuerwehr kamen auch ein Rettungs- sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Trotz intensiver Reanimationsversuche verstarb der Mann noch am Unfallort.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Die Polizei teilte mit, dass keine Hinweise auf ein Einwirken Dritter vorliegen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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