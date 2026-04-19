48-jähriger Autofahrer in Augsburg mit illegalen Waffen erwischt

Augsburg – Am Samstag, den 18. April 2026, um etwa 10:15 Uhr wurde in Göggingen ein 48-jähriger Autofahrer in der Bergiusstraße von der Polizei kontrolliert. Bei der Überprüfung entdeckte die Polizeistreife eine illegale Waffe im Fahrzeug.

Illegale Waffen gefunden

Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten ein Nunchaku, das als verbotener Gegenstand gilt. Doch das war nicht alles: Ein Messer wurde ebenfalls im Auto des Mannes entdeckt und konfisziert.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 48-jährigen Fahrer aufgenommen, der die türkische Staatsangehörigkeit besitzt. Ihm drohen Konsequenzen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.