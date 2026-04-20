Versuchte Erpressung: Rattengift in Babynahrung von HiPP in Österreich entdeckt
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
1 Min.Lesezeit

Versuchte Erpressung: Rattengift in Babynahrung von HiPP in Österreich entdeckt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Pfaffenhofen a.d. Ilm – Der Babynahrungsmittelhersteller HiPP aus Pfaffenhofen an der Ilm sieht sich derzeit mit einem Verdacht der versuchten Erpressung konfrontiert. Die Kriminalpolizei Ingolstadt, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt, untersucht den Fall gegen Unbekannt.

Internationale Ermittlungen nach Entdeckung von Gift

Am 16. April 2026 wurde die Polizei auf eine mutmaßliche Täter-E-Mail aufmerksam, woraufhin unverzüglich umfassende Maßnahmen ergriffen wurden. In den angrenzenden Ländern Österreich, Tschechien und der Slowakei entdeckten die Ermittler fünf manipulierte Babynahrungsgläser, die vor ihrem Verzehr sichergestellt wurden. Ein weiteres Glas könnte mutmaßlich noch in Österreich im Umlauf sein.

Babynahrung mit Rattengift versetzt

Laboruntersuchungen bestätigten, dass die sichergestellten Gläser Rattengift enthielten. In Deutschland hingegen seien keine belasteten Produkte gefunden worden. Der Austausch zwischen den Sicherheitsbehörden der betroffenen Länder und dem Unternehmen HiPP erfolgt kontinuierlich.

Bürgerhinweis und Vorsichtsmaßnahmen

Die Polizei rät Eltern, bei Auffälligkeiten an den Babykostgläsern vorsichtig zu sein und die zuständige Polizei zu verständigen. Achten Sie auf das Knack-Geräusch beim Öffnen der Gläser und kontrollieren Sie den Geruch des Inhalts. Mutmaßlich manipulierte Gläser könnten einen weißen Aufkleber mit einem roten Kreis am Boden aufweisen.

Die Ermittlungsgruppe „Glas“ bei der Kriminalpolizei Ingolstadt nimmt unter der Telefonnummer 0841-9343-3803 Hinweise entgegen, um den Vorfall weiter aufzuklären.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
Polizei & Co

Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

0
Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme Am Sonntag,...
Polizei & Co

Brand in Autowerkstatt in Ellgau: Feuerwehr löscht Feuer, Kripo ermittelt Ursache

0
Ellgau - Am Dienstag, den 21. April 2026, brach...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute