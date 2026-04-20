Carport und zwei Fahrzeuge in Sugenheim in Brand, keine Verletzten

NEUSTADT AN DER AISCH. – Am Sonntagvormittag, den 19. April 2026, ereignete sich in Sugenheim im Landkreis Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim ein folgenschwerer Brand. Ein Carport sowie zwei Pkw gerieten in Flammen. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

Brandmeldung und Einsatz der Feuerwehr

Um 09:40 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle (ILS) die Meldung über ein Feuer in der Friedhofstraße ein. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch am Einsatzort eintrafen, standen das Carport und zwei Fahrzeuge bereits in Vollbrand.

Schnelle Eindämmung des Feuers

Der Feuerwehr gelang es rasch, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. Nach bisherigen Informationen wurde niemand verletzt, jedoch liegen noch keine Angaben zur Höhe des Sachschadens vor.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers wurden von dem zuständigen Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei aufgenommen. Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.