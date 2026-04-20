Polizei Kempten plant Motorrad-Kontrollen im Landkreis Lindau am 28. April 2026

Am 28. April 2026 führt die Kontrollgruppe Motorrad der Verkehrspolizeiinspektion Kempten gemeinsam mit der Polizeiinspektion Lindenberg eine groß angelegte Kontrollaktion im Landkreis Lindau durch.

Fokus auf technische Veränderungen und Geschwindigkeit

Die Polizei legt bei den Kontrollen besonderen Wert auf technische Veränderungen an Motorrädern. Ebenso werden Geschwindigkeitsüberprüfungen durchgeführt, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Überprüfung der Fahrtauglichkeit

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer, um Unfälle zu vermeiden und die allgemeine Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Einladung an Medienvertreter

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt herzlich Medienvertreter ein, die Aktion zu begleiten. Die Registrierung erfolgt bis zum 27. April 2026, 12:00 Uhr, per E-Mail an pp-sws.presse@polizei.bayern.de.