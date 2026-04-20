Polizei Kempten plant Motorrad-Kontrollen im Landkreis Lindau am 28. April 2026
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei Kempten plant Motorrad-Kontrollen im Landkreis Lindau am 28. April 2026

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 28. April 2026 führt die Kontrollgruppe Motorrad der Verkehrspolizeiinspektion Kempten gemeinsam mit der Polizeiinspektion Lindenberg eine groß angelegte Kontrollaktion im Landkreis Lindau durch.

Fokus auf technische Veränderungen und Geschwindigkeit

Die Polizei legt bei den Kontrollen besonderen Wert auf technische Veränderungen an Motorrädern. Ebenso werden Geschwindigkeitsüberprüfungen durchgeführt, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Überprüfung der Fahrtauglichkeit

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer, um Unfälle zu vermeiden und die allgemeine Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Einladung an Medienvertreter

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt herzlich Medienvertreter ein, die Aktion zu begleiten. Die Registrierung erfolgt bis zum 27. April 2026, 12:00 Uhr, per E-Mail an pp-sws.presse@polizei.bayern.de.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
Polizei & Co

Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

0
Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme Am Sonntag,...
Polizei & Co

Brand in Autowerkstatt in Ellgau: Feuerwehr löscht Feuer, Kripo ermittelt Ursache

0
Ellgau - Am Dienstag, den 21. April 2026, brach...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute