Gasexplosion setzt Wohnhaus in Frontenhausen in Vollbrand – Feuerwehr im Einsatz

FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU – Ein Brand hat ein Wohnhaus am Mechtildisweg komplett erfasst. Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Gasexplosion als Ursache vermutet

Der Vorfall ereignete sich gegen 15:15 Uhr, als es mutmaßlich zu einer Gasexplosion im Gebäude kam. Das Haus steht aktuell in Vollbrand. Informationen darüber, ob Personen in Gefahr sind, liegen derzeit noch nicht vor.

Großräumige Absperrungen und Warnungen an Anwohner

Die Feuerwehr führt umfangreiche Löscharbeiten durch und hat den Bereich um den Mechtildisweg großräumig abgesperrt. Wegen der starken Rauchentwicklung sind Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weitere Berichterstattung folgt

Sobald neue Informationen verfügbar sind, wird die Berichterstattung fortgesetzt.