22-jähriger Österreicher nach Getränkemarkt-Einbruch in Pasing festgenommen

Am Mittwoch, 21.01.2026, wurde ein 22-jähriger Österreicher nach einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Pasing festgenommen. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 19:40 Uhr, wie der Täter die Fensterscheibe des Ladens einschlug und sich Zutritt verschaffte.

Schnelle Festnahme dank Nahbereichsfahndung

Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein, die zur Festnahme des Verdächtigen in der Nähe des Tatorts führte. Bei ihm fanden die Beamten diverse Gegenstände, die dem Getränkemarkt zugeordnet werden konnten. Der Verdächtige wurde zur weiteren Sachbearbeitung mit aufs Revier genommen und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Ihm wurde eine Anzeige wegen des Einbruchs gestellt.

Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Giesing

Ebenfalls am 21.01.2025, gegen 15:30 Uhr, fiel eine über 80-jährige Münchnerin in Giesing einem Trickdiebstahl zum Opfer. Zwei unbekannte Täter gaben sich vor ihrer Wohnung als Stadtwerkemitarbeiter aus und gelangten unter einem Vorwand hinein. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Die Täter verließen das Objekt in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 55 hat die Ermittlungen übernommen. Die Täter werden wie folgt beschrieben, beide osteuropäischen Typs: einer ca. 45 Jahre alt, schlank mit schwarzen Haaren, der andere ca. 50 Jahre alt, kräftig mit lichtem Haar. Beide trugen gelbe Warnwesten. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsdelikt in der Maxvorstadt

Ein 20-jähriger Fahrer wurde am 21.01.2026, gegen 22:00 Uhr, in der Maxvorstadt wegen überhöhter Geschwindigkeit von einer zivilen Polizeistreife verfolgt und kontrolliert. Weitere Verkehrsverstöße wurden festgestellt. Während der Kontrolle zeigte sich der Fahrer unkooperativ, was die Abschleppmaßnahmen seines Fahrzeugs erschwerte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, und der Verdächtige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines illegalen Autorennens angezeigt.

Ebenfalls in der Maxvorstadt wurde am 19.01.2026, gegen 23:00 Uhr, eine 21-jährige Münchnerin in einem BMW kontrolliert. Sie konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen und wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Am Folgetag wurde sie erneut kontrolliert und dessen ungeachtet erneut angezeigt. Der BMW wurde abgeschleppt.

Trickbetrug mittels Schockanruf in Solln

In Solln fiel eine über 80-Jährige am 21.01.2026 einem Trickbetrüger zum Opfer, der sich als Generalstaatsanwalt ausgab. Der Täter behauptete, die Tochter der Rentnerin hätte ein Kind überfahren, und forderte eine Kaution von 35.000 Euro. Der Betrug wurde erst nach Abgabe von Schmuck und weiteren Fehlversuchen erkannt. Das Kommissariat 61 führt die weiteren Ermittlungen.

Einbruch in Einfamilienhaus in Hadern

Zwischen dem 19.01. und 21.01.2026 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hadern ein und entwendeten Wertgegenstände und Bargeld. Nach der Rückkehr des 55-jährigen Bewohners wurde der Einbruch entdeckt. Die Polizei führte vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch, und die Ermittlungen werden vom Kommissariat 53 fortgesetzt.

Sprengstoffexplosion durch Böller im Hasenbergl

Am 31.12.2025, kurz vor Mitternacht, rissen unbekannte Täter mit einer Sprengvorrichtung an einer Wohnungstür im Hasenbergl die Tür aus den Angeln. Sieben weitere Türen wurden beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Personen wurden nicht verletzt, und das Kommissariat 13 ermittelt wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen in Giesing, Solln, Hadern oder Hasenbergl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei München zu melden.