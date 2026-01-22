type here...
Gescheiterter Einbruchversuch in Bamberg: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken
Alfred Ingerl
BAMBERG. Unbekannte Täter versuchten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Meinhardtstraße einzubrechen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.

Einbruchversuch in der Meinhardtstraße

Zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, versuchten die Unbekannten, die Haustür des Anwesens zu öffnen. Am folgenden Morgen war die Tür aufgrund von Gewalteinwirkung beschädigt und ließ sich nur noch eingeschränkt öffnen. Laut den bisherigen Ermittlungen gelangten die Einbrecher jedoch nicht in das Wohnhaus.

Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem gescheiterten Einbruchversuch aus. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Meinhardtstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

