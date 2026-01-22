type here...
Geschwisterstreit am Tutzinger Bahnhof: Mann mit Baseballschläger bedroht und beschossen, zwei Festnahmen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Geschwisterstreit am Tutzinger Bahnhof: Mann mit Baseballschläger bedroht und beschossen, zwei Festnahmen

LANDKREIS STARNBERG, TUTZING. In den gestrigen frühen Abendstunden kam es im Warteraum des Bahnhofsgebäudes in Tutzing zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern.

Bedrohung mit Baseballschläger und Schüsse mit Schreckschusspistole

Ein 31-jähriger Mann aus Tutzing wurde gegen 19:20 Uhr mit einem Baseballschläger bedroht. Als er flüchtete, wurde mit einer Schreckschusspistole mehrfach auf ihn geschossen. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt.

Schnelle Fahndungserfolge der Polizei

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein und konnte zwei tatverdächtige Männer im Alter von 17 und 26 Jahren aus der 7-köpfigen Gruppe identifizieren und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Starnberger wieder freigelassen. Die Ermittlungen gegen sie sind noch nicht abgeschlossen.

Aufruf an Zeugen

Fünf weitere, bislang unbekannte Männer konnten am Tatabend unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die am Tatabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.

