Wohnmobil im Wert von 40.000 Euro in Germering gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

In Germering wurde Mitte April ein Wohnmobil gestohlen. Das Fahrzeug parkte am Straßenrand der Max-Reger-Straße und hatte einen Wert von über 40.000 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 12. und 13. April.

Details zum gestohlenen Fahrzeug

Das betroffene Wohnmobil ist ein Modell der Marke Eura Mobil. Es wurde von bislang unbekannten Tätern in einem Zeitraum von Sonntagmittag bis Montagfrüh entwendet, während es unbeaufsichtigt am Straßenrand abgestellt war.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck untersucht den Fall. Zeugen, die während des Tatzeitraums auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08141/612-0 entgegen.