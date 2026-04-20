Werkstattbrand in Unterreit: Hoher Sachschaden, Brandursache unklar
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
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Werkstattbrand in Unterreit: Hoher Sachschaden, Brandursache unklar

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

UNTERREIT, OT BURGSTALL, LKR MÜHLDORF AM INN. Am Sonntag, den 19. April 2026, um 22.55 Uhr, ist in Unterreit im Ortsteil Burgstall eine Werkstatt in Flammen aufgegangen und bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt; jedoch wird der Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Einsatz der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohngebäude.

Alarmierung und Einsatzkräfte vor Ort

Die Alarmierung erfolgte über den Polizeinotruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Kurz nach dem Notruf trafen Polizei- und Feuerwehrkräfte am Einsatzort ein. Zu diesem Zeitpunkt stand die Werkstatt bereits in Vollbrand, und das Gebäude wurde samt Inhalt komplett zerstört. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden.

Ermittlungen zur Brandursache

Während die örtliche Polizeiinspektion Waldkraiburg erste Maßnahmen ergriff, übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein noch in der Nacht die weiteren Untersuchungen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein führt das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn die Ermittlungen. Bisher gibt es keine Anzeichen für eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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