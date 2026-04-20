Bundesregierung setzt auf schnelle Regierungsbildung in Bulgarien
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Bundesregierung setzt auf schnelle Regierungsbildung in Bulgarien

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach der Parlamentswahl in Bulgarien setzt die Bundesregierung auf eine zügige Regierungsbildung.

Bulgarisches Parlament (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir hoffen, dass in Sofia schnell eine stabile Regierung gebildet werden kann”, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag der dts Nachrichtenagentur. “Denn in schwierigen Zeiten brauchen wir in der Europäischen Union verlässliche Partner für diese zahlreichen Herausforderungen, die wir gemeinsam anzugehen haben.” Und in diesem Sinne sehe man dann auch der Regierungsbildung in Bulgarien entgegen.

Auf Nachfrage, ob die Bundesregierung Blockaden auf EU-Ebene durch den als prorussisch geltenden Wahlsieger Rumen Radew erwarte, sagte der Sprecher, dass das zum jetzigen Zeitpunkt schlicht spekulativ sei. “Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass es wie eben in der Vergangenheit auch im Dialog mit allen unseren europäischen Partnern möglich ist, weiter eine starke und geeinte europäische Position zu finden, eine starke Nato und eine verteidigungsfähige Ukraine sicherzustellen.”

Bei der Wahl am Sonntag hatte die Wahlallianz von Ex-Staatschef Radew einen überraschend deutlichen Erfolg eingefahren. Nach Auszählung des Großteils der Stimmen kommt sie auf rund 44,7 Prozent der Stimmen und damit wohl auch auf eine absolute Mehrheit im Parlament. Das konservative Bündnis Gerb-SDS erreichte rund 13,4 Prozent. Auf dem dritten Platz folgt das liberal-konservative Bündnis PP-DB mit 12,7 Prozent.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Ammerseeregion | Vermisstenfall in Riederau – Polizei sucht nach 79-jährigem Herrn S.

0
Seit dem 18.04.2026, etwa gegen 19:00 Uhr, wird der 79-jährige Herr S. aus Riederau vermisst. Der Mann befindet sich nach Angaben der Polizei möglicherweise in einer hilflosen Lage. Er ist dement, orientierungslos und aufgrund mehrerer Erkrankungen auf Medikamente angewiesen.
Polizei & Co

Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

0
Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme Am Sonntag,...
News

Polizeibericht Augsburg vom 19.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
FC Augsburg

“Finn Dahmen war überragend” | Die Stimmen zum FC Augsburg-Sieg in Leverkusen

0
Nach dem, auch nach dem Spielverlauf, überraschenden 2:1-Sieg in Leverkusen ist der Klassenerhalt dem FC Augsburg kaum noch zu nehmen. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.
Politik & Wirtschaft

Rattengift in Babykost | Erpresserfall mit HiPP-Produkten erschüttert Österreich und Nachbarländer

0
In Österreich, der Slowakei und Tschechien sind manipulierte Babygläschen der Marke HiPP entdeckt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein unbekannter Täter im Rahmen eines mutmaßlichen Erpressungsversuchs Rattengift in einzelne Produkte eingebracht haben.