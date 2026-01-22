Garagenbrand in Lenggries verursacht hohen Sachschaden, Brandursache unklar

In der Nacht auf Donnerstag, den 22. Januar 2026, brach in Lenggries ein Feuer an einer Garage aus, bei dem laut bisherigen Ermittlungen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim leitet die Untersuchungen zur Ursache des Feuers.

Brand in Lenggries: Garage im Vollbrand

Gegen 01:50 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Oberland ein Notruf ein, der von einer in Flammen stehenden Garage in der Jachenauer Straße in Lenggries berichtete. Die schnell alarmierten regionalen Feuerwehren fanden bei ihrem Eintreffen eine Garage vor, die bereits vollständig in Brand stand. Das Feuer griff auch auf mehrere in und an der Garage geparkte Fahrzeuge über. Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohngebäude verhindert werden, und der Brand wurde gelöscht.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Der Sachschaden wird jedoch auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine belastbaren Erkenntnisse vor, die Ergebnisse der Ermittlungen stehen noch aus.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Die ersten Maßnahmen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Bad Tölz durchgeführt. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II setzt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die Untersuchungen zur Ermittlung der Brandursache fort.