FC Augsburg verstärkt sich mit Innenverteidiger Arthur Chaves

Der FC Augsburg rüstet in der Defensive nach und leiht Innenverteidiger Arthur Chaves bis zum Ende der laufenden Saison vom Bundesliga-Rivalen TSG Hoffenheim aus. Nach Abschluss der Leihe verfügt der FCA über eine Kaufoption. Zu weiteren Details der Vereinbarung machten beide Vereine keine Angaben.

Der 24-Jährige, der brasilianische Wurzeln mütterlicherseits sowie einen deutschen Hintergrund hat, war im August 2024 vom portugiesischen Zweitligisten Académico Viseu nach Deutschland gewechselt. Für Hoffenheim kam Chaves bislang auf 39 Pflichtspieleinsätze, in denen er zwei Treffer erzielte. Sechs dieser Partien absolvierte er in der Europa League. Der 1,88 Meter große Rechtsfuß stand zudem sechsmal für die brasilianische U23-Nationalmannschaft auf dem Platz und gewann mit dem Team bei den Panamerikanischen Spielen 2023 die Goldmedaille.

Zweikampfstarker und variabler Abwehrspieler

„Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Chrislain Matsima und Jeffrey Gouweleeuw war für uns klar, dass wir uns in der Abwehr personell noch einmal verstärken möchten“, sagt FCA-Sportdirektor Benni Weber. „Mit Arthur Chaves verpflichten wir einen zweikampfstarken Innenverteidiger, der sehr gut in unser Anforderungsprofil passt und auf allen drei Positionen in der Kette spielen kann. Er kennt die Bundesliga bestens und kann uns daher sofort weiterhelfen.“

„Die Aufgabe beim FCA reizt mich sehr. Mein Ziel ist es, mich möglichst schnell in die Mannschaft einzufügen. Ich möchte auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen und meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Rückrunde leisten“, erklärt Arthur Chaves, der künftig mit der Rückennummer 34 für den FC Augsburg auflaufen wird.