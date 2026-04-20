Landwirt aus Walpertskirchen stirbt bei Betriebsunfall in Güllegrube – Kripo Erding ermittelt
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
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Landwirt aus Walpertskirchen stirbt bei Betriebsunfall in Güllegrube – Kripo Erding ermittelt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein tragischer Betriebsunfall in Walpertskirchen im Landkreis Erding führte am Sonntag zum Tod eines 45-jährigen Landwirts. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vermisstenmeldung und Suchmaßnahmen

Am Sonntag gegen 10:30 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen vermissten Landwirt und fand gleichzeitig einen offenstehenden Schachtdeckel zu einer Güllegrube vor. Trotz intensiver Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, blieb die Suche zunächst erfolglos.

Bergung des Verunglückten

Lokale Landwirte pumpten daraufhin die Güllegrube weitgehend ab, wodurch ein Taucher gegen 16:15 Uhr den leblosen Körper des Vermissten bergen konnte. Der Todesfall wird derzeit von der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft untersucht.

Untersuchungen und erste Ermittlungsergebnisse

Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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