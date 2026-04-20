Schwerer Arbeitsunfall: 61-Jähriger stürzt auf Baustelle in Neuburg am Inn durch Decke und erleidet Kopfverletzungen
Polizeipräsidium Niederbayern
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Schwerer Arbeitsunfall: 61-Jähriger stürzt auf Baustelle in Neuburg am Inn durch Decke und erleidet Kopfverletzungen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NEUBURG AM INN, LKR. PASSAU. Am Freitag, den 17. April 2026, ereignete sich auf einer Baustelle ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem ein 61-jähriger Mann schwerste Kopfverletzungen erlitt.

Schwerer Unfall auf Neuburger Baustelle

Der 61-jährige Deutsche war gegen 11:45 Uhr im ersten Obergeschoss der Baustelle beschäftigt. Aus bisher ungeklärten Gründen fiel er durch eine Bodenöffnung in das Erdgeschoss.

Ermittlungen laufen

Der Verunglückte zog sich bei dem Sturz erhebliche Kopfverletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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