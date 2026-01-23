Betrug in Dietersheim: Seniorin verliert Schmuck und Gold im Wert von 125.000 Euro durch Schockanruf-Masche

Am 22. Januar 2026 wurden eine Seniorin in Dietersheim das Opfer eines Schockanrufs. Betrüger erbeuteten Schmuck und Gold im Wert von rund 125.000 Euro. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wie der Betrug ablief

Gegen 10.30 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf. Die unbekannte Anruferin gab sich als Krankenhausmitarbeiterin aus und behauptete, die Tochter der Rentnerin sei schwer an Krebs erkrankt. Für eine Therapie in der Schweiz, die von der Krankenkasse nicht rechtzeitig erstattet werde, sei eine Vorauszahlung von 192.000 Euro notwendig. Nach einem langen Gespräch vereinbarte die Seniorin die Übergabe von Schmuck und Gold.

Der falsche Krankenhausmitarbeiter

Gegen 12.30 Uhr erschien ein Mann, der sich als Krankenhausmitarbeiter ausgab, bei der Seniorin, um die Wertgegenstände abzuholen. Der Betrüger floh unerkannt. Erst nach 13.00 Uhr alarmierte die besorgte Dame die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Beschreibung des Täters

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, schwarze Haare, Drei-Tage-Bart, leichtes Humpeln, sprach Deutsch mit leichtem Akzent und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine weiße Jacke.

Die Kriminalpolizei Erding bittet Zeugen, die im Bereich Dietersheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08122 968480 zu melden.

Die Polizei rät: Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie sich nicht sicher sind, wer anruft. Rufen Sie betroffene Angehörige unter einer bekannten Nummer an und sprechen Sie nicht über persönliche oder finanzielle Details am Telefon. Übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Fremde. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110. Informationen zum Phänomen Schockanruf finden Sie auf den Seiten der Präventionskampagne LEG AUF!