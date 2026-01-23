Bundespolizei Freilassing verhaftet gesuchte Straftäter an Grenzübergängen

Freilassing: Erfolge bei Bundespolizei-Kontrollen

Fahndungstreffer bei Grenzkontrollen

Die Bundespolizei in Freilassing verzeichnete am 22. Januar mehrere Erfolge bei Grenzkontrollen sowie die Vollstreckung diverser Haftbefehle. Am Grenzübergang Saalbrücke zwischen Salzburg und Freilassing wurde ein Reisebus kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten einen 29-jährigen Kosovaren, der von zwei Staatsanwaltschaften gesucht wurde.

Haftbefehle wegen Urkundenfälschung und Betrug

Gegen den Kosovaren lagen Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Arnsberg wegen Urkundenfälschung sowie der Staatsanwaltschaft Paderborn wegen gemeinschaftlichen Betrugs vor. Der Mann war im September 2022 vom Amtsgericht Werl zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro verurteilt worden, die er nicht vollständig beglichen hatte, wodurch eine Ersatzfreiheitsstrafe aktiviert wurde. Zusätzlich wurde er durch das Amtsgericht Paderborn im April 2025 zu vier Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, der er sich nicht stellte. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Verhaftung wegen Diebstahls und Wohnungseinbruch

Am selben Tag, bei Kontrollen auf der A8, wurde ein 40-jähriger Kroate in einem Fahrzeug überprüft. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht, um eine Restfreiheitsstrafe von 18 Tagen wegen Diebstahls zu verbüßen. Der Kroate war zuvor aus der Haft heraus abgeschoben worden und wurde wegen seines Einreiseversuchs verhaftet. Zudem lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Wohnungseinbruchdiebstahls vor. Er soll im Verlauf des Tages einem Amtsgericht vorgeführt werden.