Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in Nürnberg gefunden: Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen

NÜRNBERG. Am späten Donnerstagabend wurde ein schwer verletzter Mann im Nürnberger Westen von Beamten der Polizeiinspektion Fürth entdeckt, die daraufhin die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen haben. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und sucht Zeugen.

Verletzter Mann liegt in kritischem Zustand

Gegen 23:25 Uhr fiel den Polizisten während einer Streifenfahrt in der Höfener Straße, auf Höhe der Hausnummer 87, ein verletzter Mann auf, der offensichtlich medizinische Hilfe benötigte. Der alarmierte Rettungsdienst stellte bei ihm multiple Verletzungen fest, die auf einen Angriff hindeuten. Der 36-jährige Aserbaidschaner aus Fürth wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen zum Tathergang

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und konzentriert sich auf die Rekonstruktion des Tatablaufs sowie die Identifizierung der Täter. Zeugenhinweise sind dabei von großer Bedeutung.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei ruft insbesondere Personen, die Informationen zur Tat oder zur Herkunft der Verletzungen des Mannes geben können, sowie Zeugen, die den Mann in jener Nacht gesehen haben, auf, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel