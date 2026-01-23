type here...
Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in Nürnberg gefunden: Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in Nürnberg gefunden: Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. Am späten Donnerstagabend wurde ein schwer verletzter Mann im Nürnberger Westen von Beamten der Polizeiinspektion Fürth entdeckt, die daraufhin die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen haben. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und sucht Zeugen.

Verletzter Mann liegt in kritischem Zustand

Gegen 23:25 Uhr fiel den Polizisten während einer Streifenfahrt in der Höfener Straße, auf Höhe der Hausnummer 87, ein verletzter Mann auf, der offensichtlich medizinische Hilfe benötigte. Der alarmierte Rettungsdienst stellte bei ihm multiple Verletzungen fest, die auf einen Angriff hindeuten. Der 36-jährige Aserbaidschaner aus Fürth wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kriminalpolizei sucht nach Hinweisen zum Tathergang

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und konzentriert sich auf die Rekonstruktion des Tatablaufs sowie die Identifizierung der Täter. Zeugenhinweise sind dabei von großer Bedeutung.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei ruft insbesondere Personen, die Informationen zur Tat oder zur Herkunft der Verletzungen des Mannes geben können, sowie Zeugen, die den Mann in jener Nacht gesehen haben, auf, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg: 57-Jährige im Wertachkanal tot aufgefunden – Ermittlungen laufen

0
Ein erschütternder Fund hat am Donnerstagvormittag zu einem größeren...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen: Bordell durchsucht

0
Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag in einem Gewerbegebiet im...
Polizeipräsidium Oberfranken

Polizei entdeckt kinder- und jugendpornografische Inhalte nach Drohnenflug in Oberfranken

0
HARDECK, LKR. TIRSCHENREUTH / LKR. BAMBERG. Ein Drohnenflug führte...
Polizei & Co

Eigenes Kind zur Prostitution angeboten – Augsburger Gericht verurteilt Mutter zu dreieinhalb Jahren Haft

0
Vor dem Amtsgericht Augsburg ist eine Frau wegen schwerer...
Politik & Wirtschaft

Polizei verhindert Anschlag auf Merz` Privatflugzeug

0
Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag offenbar...

Neueste Artikel