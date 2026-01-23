Vorbereitungen für neues Jugendzentrum in Gersthofen laufen an

Die Stadt Gersthofen hat mit ersten vorbereitenden Maßnahmen für den Bau des neuen Jugendzentrums begonnen. Dazu gehören organisatorische Vorarbeiten sowie die Vorbereitung des Grundstücks an der Schubertstraße. In diesem Zuge werden unter anderem notwendige Baumfällungen vorgenommen und Schutzmaßnahmen für erhaltenswerte Bäume umgesetzt. Der offizielle Baubeginn ist derzeit für Mitte 2026 geplant, steht jedoch unter dem Vorbehalt der Bewilligung der beantragten Fördermittel.

Mit dem Neubau soll ein moderner und bedarfsgerechter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche entstehen. Vorgesehen ist ein barrierefreies, zweigeschossiges Gebäude mit Holzfassade, das Raum für Begegnung, kreative Angebote, Freizeitgestaltung und pädagogische Begleitung bietet. Im Erdgeschoss ist ein Café mit Küche geplant. Außerdem soll dort ein Jugendraum entstehen, der unter anderem für Discoveranstaltungen sowie Aktivitäten wie Kicker und Billard genutzt werden kann.

Das Obergeschoss, erreichbar über Treppe und Aufzug, soll Gruppen- und Lagerräume sowie Büroräume beherbergen. Das rund 1.800 Quadratmeter große Grundstück bietet darüber hinaus großzügige Außenflächen. Geplant sind unter anderem eine Terrasse für das Café, Flächen für Badminton, eine Feuerstelle und Hochbeete.

Das neue Jugendzentrum gilt als zentraler Baustein zur Stärkung der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit. Das bisherige Jugendzentrum an der Donauwörther Straße entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Kosten für den Neubau werden auf rund 3,6 Millionen Euro geschätzt. Der Stadtrat hatte bereits vor längerer Zeit in großer Einigkeit beschlossen, die Mittel für einen Neubau bereitzustellen. In die Planungen waren auch Mitglieder des Jugendbeirats sowie der Stadtjugendpflege eingebunden.

„Auch wenn der eigentliche Baubeginn noch ein wenig dauert, ist es wichtig, jetzt die notwendigen Grundlagen zu schaffen. Mit den vorbereitenden Maßnahmen bringen wir das Projekt entscheidend voran und zeigen, dass wir die Investition in gute Rahmenbedingungen für junge Menschen konsequent verfolgen. Die Stadt Gersthofen geht derzeit davon aus, dass nach Vorliegen der Fördermittelbewilligung der offizielle Baubeginn Mitte 2026 erfolgen kann“, erklärt Michael Wörle, Erster Bürgermeister.