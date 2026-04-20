Polizei stoppt Fan-Krawalle vor Bayern-Spiel: Hunderte in Gewahrsam genommen

Im Rahmen des Fußballspiels FC Bayern München gegen VfB Stuttgart kam es bereits im Vorfeld am Sonntag, 19.04.26, gegen 15:00 Uhr, im Bereich des U-Bahnhofs Fröttmaning bei der dortigen P&R Anlage zu einem Aufeinandertreffen von Fangruppierungen beider Vereine, die teilweise der Ultraszene zuzuordnen waren. Zwischen den Fanlagern kam es hierbei zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich die beteiligten Personen teilweise vermummten.

Auseinandersetzungen und polizeiliche Maßnahmen

Die Polizei unterband den Vorfall umgehend mit Kräften. Bei den anschließenden Fantrennungsmaßnahmen musste die Polizei unmittelbaren Zwang anwenden, wobei Einsatzmehrzweckstock und Reizstoff eingesetzt wurden. Dabei wurden insgesamt acht Polizeibeamte verletzt. Nachdem die Fanlager getrennt wurden, wurde eine größere Anzahl der Gästefans (über 500) separiert und einer Kontrolle unterzogen. Vor Ort konnten Vermummungsutensilien, Masken sowie Gegenstände wie Handschuhe und Gebiss-/ Zahnschutz sichergestellt werden. Über 500 Personen mussten in polizeiliches Gewahrsam genommen werden.

Ob es bei dem Vorfall weitere Verletzte gab, ist noch unklar.

Weitere Straftaten und Ermittlungen

Während des Spiels kam es zu weiteren Straftaten: mehrere Hausfriedensbrüche, Diebstahl, ein Verstoß nach dem Waffengesetz und Widerstand gegen Polizeibeamte nach einer Beleidigung zu deren Nachteil. Ein 35-jähriger Deutscher aus Baden-Württemberg wurde angezeigt.

Die Münchner Polizei war rund um das Spiel, welches 75.000 Menschen besuchten, mit über 300 Beamten im Einsatz. Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs, Widerstands sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte übernommen. Sämtliche in Gewahrsam genommenen Personen wurden noch am Abend desselben Tages entlassen.

Zeugenaufruf

Zur Aufklärung des Vorfalls bittet die Polizei um Mithilfe: Zeugen, die zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr im Bereich des U-Bahnhofs Fröttmaning Videoaufnahmen oder Fotos gemacht haben, werden gebeten, diese über ein Upload-Formular zur Verfügung zu stellen. Auch Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise Aufnahmen (Dashcam o.ä.) gemacht haben, sind aufgerufen, Material zu übermitteln. Das Portal ist unter folgendem Link erreichbar: Upload-Portal der Polizei.