Kriminalpolizei Deggendorf beschlagnahmt Rauschmittel und Waffen bei 27-Jährigem in Untersuchungshaft

DEGGENDORF. Bei einer Durchsuchung am 15. April 2026 gelang es der Kriminalpolizei Deggendorf, Rauschmittel und verbotene Waffen sicherzustellen. Ein 27-jähriger Deutscher befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Ermittlungen führen zu Durchsuchung

Im Zuge laufender Ermittlungen wurde ein 27-jähriger Mann aus Deggendorf des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verdächtigt. Auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Deggendorf, initiiert durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf, durchsuchten Kriminalbeamte am Mittwoch, den 15. April 2026, die Wohnung des Verdächtigen im Stadtgebiet.

Sichergestelltes Material

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten rund 900 Gramm Kokain, etwa 110 Gramm Marihuana und diverse Drogenutensilien. Zudem wurden ein verbotener Schlagring und ein Butterflymesser sichergestellt.

Festnahme und Haftbefehl

Nach der Vorführung vor dem Amtsgericht Deggendorf wurde am selben Tag ein Haftbefehl gegen den 27-Jährigen erlassen. Er wird beschuldigt, bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Der Angeklagte wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.