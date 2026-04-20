Abstimmung zum digitalen Euro im EU-Parlament verzögert sich
Politik & Wirtschaft
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Abstimmung zum digitalen Euro im EU-Parlament verzögert sich

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die für Mai angesetzten Abstimmungen im Europaparlament zum digitalen Euro dürften sich verzögern. Das berichtet das “Handelsblatt” (Dienstagausgabe) unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen.

EU-Parlament in Straßburg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Als wahrscheinlicher Termin für die Abstimmung im zuständigen Ausschuss für Wirtschaft und Währung gilt nun der 23. Juni. Auch der 3. Juni sei möglich. Das ganze EU-Parlament könnte im Juli abstimmen. Bislang war der 5. Mai für den Ausschuss und der 26. Mai für das Plenum vorgesehen.

Ungeklärt sind Insidern zufolge mehrere Aspekte. Streitpunkte sind die Abwägung zwischen Privatsphäre und Vorkehrungen gegen Geldwäsche sowie der Vertrieb des digitalen Euros über die EZB oder die Banken. Umstritten ist auch, wie viel Geld Nutzer maximal in digitalen Euros halten dürfen, sowie die Höhe der Gebühren, die Banken von Händlern beim Bezahlen mit dem digitalen Euro verlangen dürfen.

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