Einbruch in Ismaninger Einfamilienhaus: Tresor entwendet und geleert

In der Zeit von Samstag, 11.04.2026, 20:20 Uhr, bis Sonntag, 12.04.2026, 16:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Ismaning ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut und entwendeten einen Tresor, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Tresor enthielt mehrere tausend Euro Bargeld sowie wertvolle Goldmünzen und Schmuck.

Entdeckter Tresor in Kiesgrube gefunden

Der gestohlene Tresor wurde kurze Zeit später in einer Kiesgrube in der Nähe des Tatorts entdeckt. Er war aufgebrochen, und der gesamte Inhalt fehlte. Die Polizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf für Hinweise

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer im Zeitraum der Tat im Bereich der Mayerbacherstraße, Bruckmairstraße und Moosstraße in Ismaning etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich zu melden. Besonders Aufzeichnungen von Überwachungskameras könnten wichtige Hinweise liefern, selbst wenn sie nur Privatgelände abdecken. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, unter Tel. 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Am Sonntag, 12.04.2026, gegen 21:00 Uhr, meldete ein 35-jähriger Mann am Heimeranplatz, dass er von einem zunächst unbekannten Täter mit einem Messer bedroht und beraubt wurde. Mehrere Polizeistreifen wurden entsandt und trafen sowohl auf den Geschädigten als auch einen 30-jährigen Tatverdächtigen, der sich aggressiv verhielt.

Messerbedrohung am Heimeranplatz

Da der Verdacht bestand, der Tatverdächtige könnte weiterhin ein Messer bei sich haben, wurde er mit Pfefferspray überwältigt. Das Messer wurde später auf einer Grünfläche entdeckt. Es wird von einer Bedrohung ausgegangen, da keine konkreten Diebstahlsangaben vorliegen. Der Tatverdächtige wurde aufgrund einer vermuteten Fremdgefährdung in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.

Zeugensuche nach Vorfall in Diskothek

In der Nacht zum Sonntag, 12.04.2026, kam es am Maximiliansplatz in der Altstadt zu einem Angriff auf einen 22-jährigen Besucher einer Diskothek. Im VIP-Bereich geriet er in eine Auseinandersetzung und wurde von mehreren Tätern niedergeschlagen und getreten. Der Geschädigte verlor kurzzeitig das Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus gebracht. Trotz einer Nahbereichsfahndung konnten die Täter zunächst nicht gefasst werden. Wer Beobachtungen im „333 CLUB“ oder im Bereich Maximiliansplatz gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Kommissariat 24 führt die weiteren Ermittlungen.

In der Nacht zum Montag, 13.04.2026, kam es auf einer Baustelle am Kolumbusplatz in Untergiesing zu einem Brand. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die den Brand an einer Baumaschine löschte. Im Zuge der Fahndung wurden sechs jugendliche Tatverdächtige festgenommen, die unter Verdacht stehen, die Brandstiftung begangen zu haben.

Festnahmen nach Brandstiftung

Die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren stammen aus München und besitzen verschiedene Staatsangehörigkeiten. Sie wurden angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen freigelassen. Die weiteren Ermittlungen laufen im Kommissariat 13. Zeugen, die im Bereich der Hebenstreitstraße, Plattnerstraße, Humboldtstraße, Nockherstraße und Kolumbusplatz Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei melden.