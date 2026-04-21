14-Jähriger zündet Mobiliar an: Versuchter Brandstiftung in Unterschleißheim

Am Freitag, den 17. April 2026, gegen 16:50 Uhr, bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Unterschleißheim das Signal eines Rauchmelders und Brandgeruch aus einer Nachbarwohnung. Sie verständigten umgehend die Rettungsleitstelle.

Feuerwehreinsatz in Unterschleißheim

Die Einsatzkräfte trafen vor Ort einen 14-jährigen Jungen mit deutscher Staatsangehörigkeit aus dem Landkreis München an. Der Jugendliche hatte im Badezimmer der Wohnung diverse Gegenstände in Brand gesetzt.

Schnelle Reaktion der Feuerwehr

Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleißheim rasch unter Kontrolle gebracht. Eine Evakuierung des Wohngebäudes war nicht nötig. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf einen geschätzten fünfstelligen Betrag.

Ermittlungen und rechtliche Schritte

Der 14-Jährige wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben. Er wird wegen versuchter schwerer Brandstiftung angezeigt. Die Ermittlungen hat das Kommissariat 13 übernommen.