Sexueller Übergriff in Amberger Linienbus: Polizei sucht Zeugen zur Identifizierung des Täters

Am Freitagabend, den 17. April, ereignete sich in einem Linienbus der Linie 458 in Amberg ein schockierender Vorfall. Ein 13-jähriges Mädchen aus Vilseck wurde zur Zielscheibe einer sexuellen Handlung.

Vorfall im Linienbus 458

Gegen 18 Uhr stieg das junge Mädchen an der Haltestelle Kaiser-Ludwig-Ring 5 in Amberg in den Bus ein. Gleichzeitig betrat ein bisher unbekannter Mann denselben Bus. Das Mädchen nahm Platz, während der Mann sich diagonal hinter ihr positionierte. Der Unbekannte begann daraufhin, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen und fixierte dabei die 13-Jährige mit seinem Blick.

Mann verließ den Bus im Bereich Schlicht

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand verließ der Täter den Linienbus im Bereich Schlicht. Bisher gibt es noch keine konkreten Hinweise auf seine Identität. Zeugen, insbesondere die Fahrgäste im Bus, könnten den Vorfall beobachtet haben und werden um Mithilfe gebeten.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und hat braune nach hinten gegelte Haare. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jacke, einer Adidas-Hose mit drei Streifen, einem schwarzen T-Shirt sowie schwarz-weißen Schuhen.

Personen, die relevante Informationen zu dem Vorfall oder zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.