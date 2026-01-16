Augsburg: 44-jähriger Autofahrer unter Kokainverdacht gestoppt

Am Donnerstag, dem 15. Januar 2026, wurde ein 44-jähriger Autofahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss kontrolliert. Die Polizeibeamten hielten den Mann gegen 23.15 Uhr auf der Donauwörther Straße an.

Drogentest bestätigt Verdacht

Die Streifenbeamten bemerkten bei der Kontrolle drogentypisches Verhalten des 44-Jährigen. Ein Drogenvortest erbrachte ein positives Ergebnis auf Kokain. Daraufhin unterbanden die Beamten die Weiterfahrt des Mannes.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei leitete gegen den 44-Jährigen Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, um den Drogenkonsum weiter zu bestätigen. Der Autofahrer besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.