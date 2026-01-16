Newsletter
type here...
Augsburg: 44-jähriger Autofahrer unter Kokainverdacht gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburg: 44-jähriger Autofahrer unter Kokainverdacht gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 15. Januar 2026, wurde ein 44-jähriger Autofahrer in Augsburg unter Drogeneinfluss kontrolliert. Die Polizeibeamten hielten den Mann gegen 23.15 Uhr auf der Donauwörther Straße an.

Drogentest bestätigt Verdacht

Die Streifenbeamten bemerkten bei der Kontrolle drogentypisches Verhalten des 44-Jährigen. Ein Drogenvortest erbrachte ein positives Ergebnis auf Kokain. Daraufhin unterbanden die Beamten die Weiterfahrt des Mannes.

Ermittlungen wegen Verstoß gegen Straßenverkehrsgesetz

Die Polizei leitete gegen den 44-Jährigen Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, um den Drogenkonsum weiter zu bestätigen. Der Autofahrer besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
Polizei & Co

Unbekannter entwendet Lkw für Spritztour und verursacht Unfälle auf der A8 bei Gersthofen

0
Am Samstag, den 10. Januar 2026, ereignete sich in...
Bayern

Unfall am Autobahnkreuz München-West: Vollsperrung der A8 im Berufsverkehr

0
Am Donnerstag, 15. Januar 2026, kam es gegen 5.50...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel