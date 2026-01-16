Josef Mayer neuer Leiter der Polizeiinspektion Rain

Am Freitag, den 16. Januar 2026, wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Rain, Polizeihauptkommissar Josef Mayer, offiziell von Polizeipräsident Martin Wilhelm begrüßt.

Karriereweg von Josef Mayer

Josef Mayer begann seine Karriere bei der Polizei im Jahr 2001 im mittleren Polizeivollzugsdienst. Im Jahr 2014 absolvierte er erfolgreich das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Nach verschiedenen Stationen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord übernahm er die Leitung der Polizeistation Wertingen, in der er drei Jahre tätig war.

Neue Herausforderungen in Rain

Seit dem 1. Januar 2026 ist Josef Mayer der neue Leiter der Polizeiinspektion Rain. In dieser Position wird er seine umfangreiche Erfahrung und sein Wissen einbringen, um die Polizeiarbeit in der Region weiter voranzutreiben.