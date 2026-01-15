Newsletter
Josef Mayer übernimmt Leitung der PI Rain am Lech von Peter Grießer
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Josef Mayer übernimmt Leitung der PI Rain am Lech von Peter Grießer

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Rain am Lech – Am 8. Januar 2026 hat Polizeihauptkommissar Josef Mayer die Leitung der Polizeiinspektion Rain am Lech übernommen. Zuvor war Mayer zwei Jahre lang Leiter der Polizeistation Wertingen. Er folgt auf den Ersten Polizeihauptkommissar Peter Grießer, der über drei Jahre die Inspektion leitete.

Wechsel in der Führung

Polizeihauptkommissar Tobias Bengelmann hatte die Leitung der PI Rain seit dem 1. September 2025 für vier Monate kommissarisch übernommen. Zum Jahresbeginn 2026 kehrte er wieder zu seiner ursprünglichen Position bei der PI Donauwörth zurück.

Feierliche Einsetzung im Schloss

Die offizielle Verabschiedung von Peter Grießer und die Einführung von Josef Mayer als sein Nachfolger wird am Freitag, dem 16. Januar 2025, um 10.00 Uhr stattfinden. Der festliche Akt wird im Schlosssaal des kurfürstlichen Schlosses, Schloßstraße 16, 86641 Rain am Lech, abgehalten. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

