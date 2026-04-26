Bewaffneter Überfall auf Werksgelände in Vöhringen: Täter flüchtig, Polizei sucht Zeugen

Vöhringen – Am frühen Morgen des 26. April 2026 ereignete sich auf dem Gelände eines Betriebs in der Wielandstraße ein bewaffneter Raubüberfall. Nach aktuellen Erkenntnissen drangen zwei maskierte Täter, deren Identität bisher unbekannt ist, in das Werk ein.

Übergriff auf Werksschutzmitarbeiter

Die Angreifer überwältigten unter Vorhalt einer Pistole einen Mitarbeiter des Werkschutzes. Sie fesselten ihn und ließen ihn in einem Büro zurück. Trotz der Fesselung gelang es dem Mitarbeiter, wenig später einen Notruf abzusetzen. Die Einsatzkräfte befreiten ihn rasch, er blieb unverletzt.

Durchsuchung und Flucht der Täter

Nach der Überwältigung durchsuchten die Täter Teile des Geländes und die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie in bisher unbekannte Richtung. Die Tatbeute ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die sofort eingeleitete Fahndung mit einem Großaufgebot der Polizei blieb bisher erfolglos.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen, unterstützt vom Kriminaldauerdienst Memmingen und der Polizeiinspektion Illertissen. Anwohner und die Bevölkerung waren zu keiner Zeit gefährdet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden.