Unbekannter Täter stiehlt grauen KIA in Stadtbergen: Polizei bittet um Hinweise

In Stadtbergen wurde im Zeitraum zwischen dem 23. April 2026, 22:30 Uhr und dem 24. April 2026, 13:15 Uhr ein grauer Pkw der Marke KIA von einem bislang unbekannten Täter gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich in der Pferseer Straße Ecke Schwalbenstraße.

Untersuchungen zum Fahrzeugdiebstahl laufen

Der Fahrzeugbesitzer war zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht zu Hause. Bei seiner Rückkehr bemerkte er das Fehlen seines Autos. Wie der Diebstahl genau ablief, ist noch unklar und wird derzeit von der Polizei untersucht. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei Augsburg West bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821-323-2510 entgegengenommen.