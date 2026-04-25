„Ruhe in Frieden, Alex“ – Augsburg gedenkt Ex-Keeper Manninger

Der FC Augsburg hat vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit einer bewegenden Geste an seinen bei einem tragischen Verkehrsunfall verstorbenen ehemaligen Torhüter Alexander Manninger erinnert.

Mit einer Schweigeminute gedachte das gesamte Stadion dem Keeper, der am 16. April bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Die Spieler beider Teams sowie die Zuschauer verharrten still, um Manninger die letzte Ehre zu erweisen.

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Auf der Videowand wurden anschließend emotionale Szenen aus seiner Zeit in Augsburg gezeigt. Begleitet von langanhaltendem Applaus würdigten Fans und Verein die Verdienste des Torhüters.

In der Fankurve setzten die Anhänger ein weiteres Zeichen: Ein Banner mit der Aufschrift „Für immer ein Teil unserer Bundesliga-Geschichte. Ruhe in Frieden, Alex“ erinnerte an den früheren Schlussmann. Zudem skandierten die Fans seinen Namen und sorgten für einen besonders bewegenden Moment.

Manninger stand von 2012 bis 2016 beim FC Augsburg unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit 36 Spiele. Er hinterlässt seine Frau sowie zwei Söhne.