Augsburg StadtFC AugsburgNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

„Ruhe in Frieden, Alex“ – Augsburg gedenkt Ex-Keeper Manninger

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der FC Augsburg hat vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit einer bewegenden Geste an seinen bei einem tragischen Verkehrsunfall verstorbenen ehemaligen Torhüter Alexander Manninger erinnert.

Mit einer Schweigeminute gedachte das gesamte Stadion dem Keeper, der am 16. April bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Die Spieler beider Teams sowie die Zuschauer verharrten still, um Manninger die letzte Ehre zu erweisen.

Auf der Videowand wurden anschließend emotionale Szenen aus seiner Zeit in Augsburg gezeigt. Begleitet von langanhaltendem Applaus würdigten Fans und Verein die Verdienste des Torhüters.

In der Fankurve setzten die Anhänger ein weiteres Zeichen: Ein Banner mit der Aufschrift „Für immer ein Teil unserer Bundesliga-Geschichte. Ruhe in Frieden, Alex“ erinnerte an den früheren Schlussmann. Zudem skandierten die Fans seinen Namen und sorgten für einen besonders bewegenden Moment.

Manninger stand von 2012 bis 2016 beim FC Augsburg unter Vertrag und absolvierte in dieser Zeit 36 Spiele. Er hinterlässt seine Frau sowie zwei Söhne.

Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.04.2026

0
Hier lesen Sie Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 24.04.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Fahrradfahrer in Augsburg schwer verletzt: Unfall durch geöffnete Autotür in Lechhausen

0
Augsburg - Am Mittwoch, dem 22. April 2026, kam...
FC Augsburg

Klassenerhalt klar machen und Chancen erhalten – Der FC Augsburg vor dem Spiel gegen Frankfurt

0
Der FC Augsburg steht nach dem überraschenden Auswärtssieg in Leverkusen dicht vor dem sicheren Klassenerhalt. Rein rechnerisch fehlt jedoch noch der letzte Schritt. Trainer Manuel Baum will diesen am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt gehen und endgültige Klarheit schaffen. Zudem könnte noch größeres erreicht werden.