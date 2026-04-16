Tragischer Unfall erschüttert Fußballwelt: Ex-Augsburg-Keeper Manninger tödlich verunglückt

Ein schweres Unglück in Salzburg hat am Donnerstag für Bestürzung gesorgt – auch beim FC Augsburg. Der frühere österreichische Nationaltorwart Alexander Manninger ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er wurde 48 Jahre alt.

Der Unfall passierte am Morgen in Nußdorf am Haunsberg an einem ungesicherten Bahnübergang. Manningers Auto wurde von einer Lokalbahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Trotz schneller Hilfe durch Einsatzkräfte und Ersthelfer konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden. Die Passagiere im Zug sowie der Lokführer blieben unverletzt.

Warum es zu der Kollision kam, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Experten werten derzeit technische Daten des Fahrzeugs und der Bahn aus. Auch die Signalanlage am Bahnübergang wird überprüft.





Große Betroffenheit in Augsburg

Beim FC Augsburg reagierte man tief erschüttert auf die Nachricht. Manninger spielte mehrere Jahre für den Bundesligisten und wurde dort nicht nur sportlich geschätzt, sondern auch menschlich als wichtige Persönlichkeit wahrgenommen.

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll reagierte tief betroffen auf den Tod: „Wir sind zutiefst bestürzt über das Ableben unseres ehemaligen Spielers und Freundes Alexander Manninger. Alex war nicht nur ein erstklassiger Torhüter, sondern auch ein über die Grenzen hinweg geschätzter und herausragender Mensch, der mit seiner Art unsere Mannschaft und unseren gesamten Klub bereichert hat. Es ist schwer zu begreifen, dass Alex nicht mehr unter uns weilt, gerade da er noch vor Kurzem bei uns war. Wir sind in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen.“

Karriere bei internationalen Topklubs

Alexander Manninger war über viele Jahre hinweg auf höchstem Niveau aktiv. Seine Laufbahn führte ihn unter anderem zu Vereinen wie Arsenal FC, Juventus Turin und FC Liverpool. Zudem absolvierte er 33 Spiele für Österreichs Nationalteam.

Mit seinem Tod verliert der Fußball eine prägende Persönlichkeit. Besonders beim FC Augsburg wird er in Erinnerung bleiben.