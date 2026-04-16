Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein verursacht 11.000 Euro Schaden bei Unfall in Augsburgs Innenstadt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alkoholisierter Fahrer ohne Führerschein verursacht 11.000 Euro Schaden bei Unfall in Augsburgs Innenstadt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, am 16. April 2026, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte ungebremst gegen einen Lichtmast in der Gesundbrunnenstraße.

Hoher Sachschaden durch Alkohol am Steuer

Der Zusammenstoß verursachte erheblichen Sachschaden. Der Lichtmast wurde vollständig zerstört, und auch das Auto des Fahrers wies erhebliche Schäden auf. Die Gesamtsumme des Sachschadens beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Erfreulicherweise blieb der 28-jährige Fahrer unverletzt.

Polizei ermittelt gegen den Autofahrer

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Zudem war der Fahrer offenbar unter dem Einfluss eines Medikaments. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen.

Der Fahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Tragischer Unfall erschüttert Fußballwelt: Ex-Augsburg-Keeper Manninger tödlich verunglückt

0
Ein schweres Unglück in Salzburg hat am Donnerstag für...
Polizei & Co

Zwischen Roßhaupten und Seeg | Tesla prallt frontal in Baum – Fahrer stirbt

0
Am Donnerstagnachmittag, den 16. April 2026, ereignete sich auf...
Polizei & Co

Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger in Augsburg

0
Augsburg – Seit Dienstag, den 14. April 2026, wird...
FC Augsburg

Große Trauer um Alexander Manninger – bewegende Abschiedsworte aus der Fußballwelt

0
Der überraschende Tod des ehemaligen ÖFB-Nationaltorhüters Alexander Manninger hat...
Überregionale Nachrichten

Hessen: Entsetzen über tödlichen Arbeitsunfall in Lederfabrik

0
Drei Menschen sterben, zwei sind lebensgefährlich verletzt: In Hessen...