16-Jähriger nach Streit mit Schreckschusswaffe in Roßtal festgenommen

STEIN. (543) In Roßtal im Landkreis Fürth sind am Dienstagvormittag (02.06.2026) die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in einen heftigen Streit geraten, der den Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei notwendig machte. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde dabei festgenommen, nachdem er mit einer Schusswaffe gedroht hatte.

Streit eskaliert in Roßtaler Mehrfamilienhaus

In einer Wohnung An der Schloßmauer kam es zwischen den Bewohnern und ihren Gästen zu einem Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog einer der Beteiligten eine Schusswaffe und bedrohte die anderen Anwesenden.

Schnelles Eingreifen der Polizei

Drei Anwesende konnten das Gebäude unverletzt verlassen und benachrichtigten umgehend den Polizeinotruf. Die Polizeiinspektion Stein ergriff erste Maßnahmen vor Ort, bevor das Spezialeinsatzkommando (SEK) und das Unterstützungskommando (USK) hinzugezogen wurden, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Der 16-jährige Tatverdächtige wurde schließlich im Gebäude widerstandslos festgenommen. Die Einsatzkräfte stellten dabei eine Schreckschusswaffe sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche in einer Fachklinik untergebracht. Die Polizeiinspektion Stein hat die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz übernommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing