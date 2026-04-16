Unbekannter verursacht Unfall in Augsburg: Polizei sucht Zeugen für Sachschaden an grünem Opel Mokka

In Bergheim kam es im Zeitraum von Dienstag, dem 14. April 2026, ab 12:00 Uhr, bis Mittwoch, dem 15. April 2026, um 11:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person beschädigte in der Hauptstraße ein geparktes Fahrzeug.

Unbekannter Unfallverursacher flüchtet

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grünen Opel Mokka. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Hinweise zur Aufklärung des Vorfalls und ist unter der Telefonnummer 0821/323-2710 erreichbar.

Die Geschädigte, eine 49-Jährige, besitzt die ungarische Staatsangehörigkeit.