Unbekannter Täter beschädigt Straßenbahn am Königsplatz – 5.000 Euro Schaden in Augsburg

Am Mittwoch, den 15. April 2026, ereignete sich gegen 16:30 Uhr am Königsplatz in Augsburg eine Sachbeschädigung an einer Straßenbahn.

Ärger über weiterfahrende Straßenbahn

Ein bisher unbekannter Täter schlug aus Frust über das Weiterfahren der Straßenbahn gegen die Scheibe des Fahrzeugs. Dabei entstand ein Sprung in der Scheibe, der einen Schaden von etwa 5.000 Euro verursachte.

Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 melden.