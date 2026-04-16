Senior von Zug erfasst: Tödlicher Unfall in Landshut auf gesperrtem Bahnübergang
Polizeipräsidium Niederbayern
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Senior von Zug erfasst: Tödlicher Unfall in Landshut auf gesperrtem Bahnübergang

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LANDSHUT. Heute gegen 10:57 Uhr ereignete sich in der Münchnerauer Straße ein tragischer Unfall mit tödlichem Ausgang. Ein 74-jähriger Mann aus Altdorf überschritt die Bahnstrecke, obwohl die Signale aufgrund eines herannahenden Zuges bereits gesperrt waren.

Unfallursache und Beteiligte

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Zugführer zwar noch ein Warnsignal gegeben, aber es kam für den 74-Jährigen zu spät. Der Mann wurde vom Zug erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle.

Rettungskräfte und Streckensperrung

Zur Unfallstelle eilten Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Bundespolizei, das Kriseninterventionsteam und der Notfallmanager der Deutschen Bahn. Aus Sicherheitsgründen wurde die Bahnstrecke zwischen Gündlkofen und Landshut für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

Veröffentlicht: 16.04.2026, 13.57 Uhr

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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