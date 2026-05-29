34-Jähriger nach Angriff auf Autofahrer erneut in Klinik eingewiesen
Polizeipräsidium Niederbayern

34-Jähriger nach Angriff auf Autofahrer erneut in Klinik eingewiesen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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PARKSTETTEN, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 22. Mai 2026 ereignete sich ein Angriff, bei dem ein 34-jähriger Mann einen 20-jährigen Autofahrer attackierte. Der Angreifer wurde daraufhin in eine Fachklinik eingewiesen.

Inhalte im Überblick

Festnahme nach Klinikentlassung

Nachdem der 34-Jährige am 28. Mai 2026 die Klinik verlassen hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing seine Festnahme an. Die Maßnahmen wurden auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse über die Tat ergriffen. Die Polizeiinspektion Straubing, unterstützt durch die Zentralen Einsatzdienste Straubing, nahm den Mann vorläufig fest.

Gerichtliche Anordnung zur Unterbringung

Am 29. Mai 2026 wurde der Beschuldigte der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Diese setzte den beantragten Unterbringungsbefehl durch. Der Angreifer ist nun langfristig in einer Fachklinik untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen leitet die Polizeiinspektion Straubing unter Führung der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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