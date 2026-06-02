15-Jähriger nach bewaffnetem Raubversuch in Arnstorf festgenommen

Am Freitag, den 29. Mai 2026, kam es im Bereich Arnstorf im Landkreis Rottal-Inn zu einem aufsehenerregenden Polizeieinsatz aufgrund eines Raubdelikts. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger wurde nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen gefasst.

Unbekannter bedroht Supermarktmitarbeiterin

Gegen 11:00 Uhr versuchte ein zunächst unbekannter Täter Lebensmittel aus einem Supermarkt zu stehlen. Als eine Mitarbeiterin den Verdächtigen auf den Diebstahl ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Die 39-jährige Mitarbeiterin stellte sich ihm in den Weg und wurde daraufhin verbal und mit einem Messer bedroht. Es soll hierbei zu einer Stichbewegung in Richtung der Mitarbeiterin gekommen sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Fahndungserfolg der Polizei

Nach der Tat entfernte sich der Verdächtige mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Eggenfelden startete sofort eine großangelegte Fahndung, die auch einen Polizeihubschrauber einsetzte. Im Zuge dieser Maßnahme konnte ein 15-jähriger deutscher Tatverdächtiger festgenommen werden.

Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das für die Flucht benutzte Fahrrad ebenfalls gestohlen worden war. Sowohl das Fahrrad als auch die gestohlenen Lebensmittel wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige an seine Mutter übergeben.

Die Ermittlungen, unter anderem wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts sowie eines Raubdelikts, werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut geführt.

Zeugen gesucht

Zum Tatzeitpunkt sollen sich weitere Zeugen im Bereich der Supermarktkasse aufgehalten haben, die die Tat möglicherweise beobachtet haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.