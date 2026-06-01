Lechhausen: Zeugen gesucht nach Fahrerflucht bei zwei beschädigten Autos am Wochenende

Augsburg – Am Wochenende ereigneten sich in Lechhausen zwei Fälle von Fahrerflucht. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können.

Erster Vorfall in der Scharnhorststraße

Im Zeitraum von Freitag, 29. Mai 2026, 22:00 Uhr bis Samstag, 30. Mai 2026, 11:00 Uhr, wurde ein geparkter Hyundai in der Scharnhorststraße beschädigt. Die Fahrzeughalterin stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass die hintere Stoßstange beschädigt war. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Zweiter Fall in der Kurt-Schumacher-Straße

Ebenfalls am Wochenende, zwischen Freitag, 29. Mai 2026, 10:00 Uhr und Samstag, 30. Mai 2026, 16:00 Uhr, wurde ein Renault in der Kurt-Schumacher-Straße beschädigt. Der Geschädigte bemerkte Schäden an der vorderen rechten Stoßstange und am linken vorderen Scheinwerfer. Auch hier belaufen sich die Reparaturkosten auf rund 3.000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710.