2. Bundesliga: Schalke dreht Topspiel in Paderborn
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2. Bundesliga: Schalke dreht Topspiel in Paderborn

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der FC Schalke 04 hat am 31. Spieltag im Spitzenspiel der 2. Bundesliga einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg gegen den SC Paderborn 07 errungen und sich so einen Matchball zum Aufstieg gesichert.

Fans von Schalke 04 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In einer spannenden Partie legten die Gastgeber zunächst vor. Laurin Curda brachte Paderborn in der 13. Minute mit einem sehenswerten Volleyschuss in Führung. Stefano Marino erhöhte in der 26. Minute auf 2:0, nachdem er einen Abpraller von Karius verwerten konnte.

Schalke zeigte jedoch Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Dejan Ljubicic verkürzte in der 35. Minute auf 1:2, als er eine Flanke von Ndiaye direkt verwandelte. Kurz vor der Halbzeit gelang Adil Aouchiche der Ausgleich zum 2:2, nachdem Sylla an Torhüter Seimen gescheitert war und Aouchiche den Ball unter die Latte stocherte.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend, doch es war erneut Dejan Ljubicic, der Schalke in der 83. Minute auf die Siegerstraße brachte. Nach einer Hereingabe von El-Faouzi leitete Sylla den Ball zu Ljubicic weiter, der aus sieben Metern zum 3:2-Endstand traf.

Die Königsblauen können nun am kommenden Samstag gegen Fortuna Düsseldorf mit einem Sieg den Aufstieg perfekt machen. Paderborn hat derweil nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang.

Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: VfL Bochum – Greuther Fürth 2:1 und 1. FC Nürnberg – 1. FC Magdeburg 1:0.

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