Klassenerhalt perfekt: Dahmen sichert dem FC Augsburg ein Unentschieden gegen Frankfurt

Der FC Augsburg hat sich in einem umkämpften Bundesliga-Spiel einen wichtigen Punkt gesichert und damit den Klassenerhalt perfekt gemacht. In einer intensiven Partie mit Chancen auf beiden Seiten bewahrte Keeper Dahmen seine Mannschaft mehrfach vor einem Rückstand. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden.

Zunächst wurde es ganz ruhig im Stadion. Die Augsburger gedachten gemeinsam mit den Gästen dem verstorbenen Ex-Keeper Alex Manninger, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Der ehemalige österreichische Nationaltorhüter hatte vier Jahre lang im Dienst der Fuggerstädter gestanden.

Der FCA begann anschließend druckvoll und fand gut in die Partie. Mit zunehmender Spielzeit kamen jedoch auch die Frankfurter besser ins Spiel, sodass sich eine ausgeglichene Begegnung entwickelte, in der beide Teams zu Chancen kamen

Spiel auf Augenhöhe und mit wenig Torszenen

Mitte der ersten Hälfte spielte sich das Geschehen weitgehend zwischen den Strafräumen ab. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, einzig die Fans sorgten für Stimmung. Kurz vor der Pause gab es im Heimblock dann erstmals Grund zum Jubeln: Kade legte eine Hereingabe von Giannoulis für Gregoritsch ab, der aus rund elf Metern jedoch nur den Pfosten traf. Den Abpraller verwertete Kade im Fallen selbst und schob den Ball über die Linie. Auch der VAR-Check wegen einer möglichen Abseitsposition änderte nichts – der Treffer zählte.

Frankfurt kommt stark aus der Halbzeit

Die Hessen kamen sehr druckvoll aus der Kabine, und in der 56. Minute zappelte der Ball erstmals im Tor der Augsburger. Doch Augsburg hatte Glück: Kalimuendo stand im Abseits, sodass Schiedsrichter Osmers den Treffer aberkannte. Die Schwaben gerieten zunehmend unter Druck, und in der 66. Minute war es dann doch so weit. Der eingewechselte Doan erzielte den Ausgleich. Der Japaner schloss einen Konter ab und traf aus halbrechter Position. Sein Flachschuss prallte vom linken Innenpfosten ins Tor – das Spiel war wieder völlig offen.

Offener Schlagabtausch bis zum Ende

Beide Mannschaften spielten auf Sieg und erspielten sich gute Chancen. FCA-Keeper Dahmen konnte dabei auch im Hinblick auf eine mögliche WM-Nominierung Werbung in eigener Sache machen. Die besten Möglichkeiten für Augsburg hatten zweimal Ribeiro, Wolf sowie Kade in der 90. Minute. In der dreiminütigen Nachspielzeit zeichnete sich Dahmen erneut aus, als er einen Abschluss von Christensen parierte und so den Punkt festhielt.

Dieser Zähler bedeutete zugleich den Klassenerhalt – auch rechnerisch ist Augsburg nun gesichert

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FC Augsburg: Dahmen – Arthur Chaves, Gouweleeuw (85. , Zesiger – Fellhauer (Wolf 73.), Massengo (Jakic 73.), Rieder, Giannoulis, Kade, Claude-Maurice (85. Kömür) – Gregoritsch (59. Ribeiro)

Eintracht Frankfurt: Zetterer – Amenda (83. Kristensen), Skhiri, Koch, Brown – Larsson, Amaimouni-Echghouyab (Doan 45.), Uzun (88. Burkart), Höjlund (88. Chaibi), Arrhov (Knauff 46.) – Kalimuendo

Tore: 1:0 Kade (45.); 1:1 Doan (66.)

Gelbe Karten: Massengo | Skhiri, Doan

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Zuschauer: