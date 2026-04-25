Vermisstes Mädchen aus Aidenbach wohlbehalten gefunden

Das seit heute Morgen verschwundene 14-jährige Mädchen aus Aidenbach, Landkreis Passau, wurde am späten Nachmittag wohlbehalten im Marktgebiet angetroffen. Die umfangreiche Suchaktion nach der Vermissten konnte somit erfolgreich abgeschlossen werden.

Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung

Durch die schnelle Reaktion des Polizeipräsidiums Niederbayern und der Polizeiinspektion Vilshofen in Zusammenarbeit mit den lokalen Medien wurde die Suche innerhalb weniger Stunden erfolgreich beendet. Die Polizeibehörden bedankten sich ausdrücklich bei den Medien für deren Unterstützung bei der Fahndung.

Bitte um Datenlöschung

Alle Medien werden gebeten, die Personendaten sowie die veröffentlichten Lichtbilder des Mädchens aus ihren EDV-Systemen zu löschen. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person.