Vermisster Senior aus Deggendorf tot in Wald bei Lalling aufgefunden
Polizeipräsidium Niederbayern
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Vermisster Senior aus Deggendorf tot in Wald bei Lalling aufgefunden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

LALLING – Die Suche nach einem seit dem 11. April 2026 vermissten 79-jährigen Mann aus dem Landkreis Deggendorf wurde beendet. Eine Leiche, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die des Gesuchten ist, wurde heute, am 25. April 2026, tot aufgefunden. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt.

Leiche in Waldstück entdeckt

Seit dem Verschwinden des Seniors wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Ein Passant entdeckte gegen 14.30 Uhr die Leiche in einem Wald in der Nähe von Lalling, nahe dem letzten Wohnort des Vermissten. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing führt die Ermittlungen zu den Todesumständen.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Derzeit gibt es keine Hinweise auf Gewalt oder Fremdeinwirkung. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher zurückgezogen. Das Polizeipräsidium Niederbayern dankt den Medien für die Unterstützung und ersucht, alle übermittelten Bilder und persönlichen Daten dauerhaft zu löschen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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