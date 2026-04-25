1. Bundesliga: Bayern drehen spektakuläres Spiel gegen Mainz
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1. Bundesliga: Bayern drehen spektakuläres Spiel gegen Mainz

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der frischgebackene Meister FC Bayern München hat in einem packenden Bundesligaspiel beim 1. FSV Mainz 05 einen 3:0-Rückstand in einen 4:3-Sieg verwandelt.

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München am 25.04.2026, Revierfoto/ddp via dts Nachrichtenagentur

Mainz begann das Spiel stark und nutzte die Schwächen der Bayern-Defensive konsequent aus. Durch Tore von Dominik Kohr (15. Minute), Paul Nebel (29. Minute) und Sheraldo Becker (45.+2 Minute) ging der Gastgeber mit 3:0 verdient in Führung. Doch die Bayern zeigten im zweiten Durchgang eine beeindruckende Aufholjagd.

Dabei starteten sie mit einem Treffer von Nicolas Jackson in der 53. Minute. Michael Olise sorgte in der 73. Minute mit einem Traumtor für den Anschluss. Jamal Musiala glich in der 80. Minute aus, bevor Harry Kane in der 83. Minute den Siegtreffer für die Bayern erzielte.

Mit diesem Sieg sicherte sich Bayern München den neunten Sieg in Serie und stellte einen neuen Bundesliga-Rekord auf, indem sie als erstes Team die Marke von 50 Auswärtstoren in einer Saison erreichten. Außerdem haben sie zum ersten Mal seit über einem halben Jahrhundert einen 0:3-Rückstand zur Halbzeit in einen Sieg verwandelt. Mainz hingegen verpasste die Chance, den Klassenerhalt rechnerisch perfekt zu machen, bleibt aber weiterhin auf einem relativ sicheren zehnten Tabellenplatz.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Köln – Leverkusen 1:2, Augsburg – Frankfurt 1:1, Wolfsburg – Mönchengladbach 0:0, Heidenheim – St. Pauli 2:0.

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