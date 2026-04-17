Große Trauer um Alexander Manninger – bewegende Abschiedsworte aus der Fußballwelt

Der überraschende Tod des ehemaligen ÖFB-Nationaltorhüters Alexander Manninger hat in der internationalen Fußballwelt tiefe Betroffenheit ausgelöst. Zahlreiche frühere Mitspieler, Vereine und Wegbegleiter äußerten ihre Trauer und gedachten des langjährigen Profis mit bewegenden Worten. Manninger wurde gestern bei einem tragischen Verkehrsunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang nahe Salzburg tödlich verletzt.

Besonders emotional fiel die Reaktion von Torhüter-Legende Gianluigi Buffon aus, der viele Jahre gemeinsam mit Manninger bei Juventus Turin spielte.

„Lieber Alex,

jedes Wort ist überflüssig. Jede Träne wäre nur eine weitere für den Verlust eines Freundes und eines Menschen, den ich immer bewundert habe.

Du hast dich entschieden, unabhängig von der Gewöhnung an die Welt des Fußballs zu bleiben und dein Glück in den einfachen Dingen zu suchen: einem gesunden Leben in den Wäldern, beim Fischen, in der Natur, in der Familie. Das war dein Glaube.

In einer Welt, die oft gebeugt und unterwürfig ist, die Macht, Karrierismus und leicht verdientes Geld hinterherjagt, hast du immer deine Freiheit eingefordert und Haltung bewahrt, mit dem Stolz eines Menschen, der weiß, was er will.

Du hattest die Kraft, dich davon zu entfernen und uns mit deinem verschmitzten Lächeln anzuschauen, als wolltest du sagen: „Ihr seid alle verrückt, ihr werdet mich nie kriegen.“

Ich hoffe, nein ich bin sicher, dass du von oben weiterhin deine wunderbaren Kinder und deine junge Frau begleiten wirst.

Ruhe in Frieden.

Gigi”

Manninger war 2008 zu Juventus gewechselt und stand dort vier Jahre unter Vertrag. In dieser Zeit kam er auf 42 Einsätze und galt trotz der starken Konkurrenz im Tor als äußerst verlässlicher Rückhalt. Bei Fans und innerhalb der Mannschaft genoss er großes Ansehen.

Auch weitere ehemalige Mitspieler und Vereine meldeten sich zu Wort. Giorgio Chiellini würdigte ihn als „vorbildlichen Mitspieler und wertvollen Menschen“. Neben mehreren italienischen Klubs, bei denen Manninger im Laufe seiner Karriere spielte, äußerten auch zahlreiche Topvereine sowie die Serie A ihre Anteilnahme. In England gedachte unter anderem Thierry Henry seinem früheren Teamkollegen.

Die Trauer reicht jedoch weit über Italien und England hinaus. Auch in der Schweiz zeigte man sich tief betroffen. Marwin Hitz, der mit Manninger mehrere Jahre beim FC Augsburg zusammenspielte, schrieb: «Vielen Dank für alles, Alex. Was du uns mitgegeben hast, bleibt für immer. Du wirst immer in unseren Erinnerungen bleiben. Ruhe in Frieden.»

Aus Österreich kamen ebenfalls bewegende Worte. Andreas Herzog erinnerte sich: „Er war ein total liebenswerter Mensch, der immer am Boden geblieben ist und sportlich war er ein absoluter Topprofi. Auch in den letzten Jahren haben wir immer, wenn wir uns gesehen haben, eine richtige Freude gehabt. Er war ein ruhiger, unglaublich netter Mensch und überall, wo er gespielt hat auch sehr beliebt. Ich spreche seiner Familie und seinen Angehörigen mein tiefstes Beileid aus.“

Auch Marc Janko sowie weitere frühere Nationalspieler zeigten sich tief betroffen. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel betonte die Bedeutung Manningers für den österreichischen Fußball und hob besonders seine internationale Karriere sowie seine Vorbildwirkung hervor.

Neben seinen Stationen in Italien war Manninger auch bei mehreren internationalen Top-Klubs aktiv und hinterließ überall einen bleibenden Eindruck – sowohl sportlich als auch menschlich. So trauerten unter anderem der FC Augsburg, der FC Liverpool und der FC Arsenal um einen Spieler, der weit über den Fußball hinaus geschätzt wurde.