Tödlicher Unfall in Marktrodach: Autofahrer stirbt, zwei Schwerverletzte

MARKTRODACH, LKR. KRONACH. Am Samstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger Autofahrer tragischerweise ums Leben kam, während zwei seiner Mitfahrer schwere Verletzungen erlitten.

Unfall bei Unterrodach: BMW prallt gegen Hauswand

Der 27-jährige Fahrer aus dem Landkreis Kronach war mit seinem BMW kurz vor 22 Uhr auf der Strecke von Friesen in Richtung Unterrodach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen die Wand eines Einfamilienhauses. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Mitfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die beiden Mitfahrer, 20 und 24 Jahre alt, konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitten teils schwere Verletzungen und wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Hausbewohner bleiben unverletzt – Sachverständiger ermittelt Unfallursache

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich die Bewohner des Einfamilienhauses im Gebäude und blieben unverletzt. Trotz des erheblichen Schadens am Haus, bleibt es nach derzeitigen Informationen weiterhin bewohnbar. Ein Sachverständiger unterstützt die Polizeiinspektion Kronach bei der Unfalluntersuchung. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 120.000€.