Einbruch in Mehrfamilienhaus in Nürnberg: Kripo sucht Zeugen für Schmuckdiebstahl
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Einbruch in Mehrfamilienhaus in Nürnberg: Kripo sucht Zeugen für Schmuckdiebstahl

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Samstagnachmittag (25.04.2026) kam es in Nürnberg zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Einbruch in der Grillparzerstraße

Zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam durch die Hauseingangstür in das Gebäude ein. In den Wohnräumen wurden Schmuckschatullen und Handtaschen durchwühlt. Dabei entwendeten die Täter hochwertige Uhren. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Polizei bittet um Mithilfe

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken sicherten am Tatort Spuren. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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