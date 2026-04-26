Unfall in Fürth: Zeugen für Kollision an der Breslauer Straße gesucht

Am Freitagmittag, den 24. April 2026, ereignete sich in Fürth im Kreuzungsbereich Breslauer Straße / Hardstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth sucht dringend Zeugen, die Informationen zum Unfallhergang liefern können.

Unfallhergang im Detail

Um ca. 13:00 Uhr fuhr eine 44-jährige Fahrerin eines roten Mazdas CX-5 auf der Breslauer Straße stadtauswärts in Richtung Oberfürberg. Sie berichtet, dass sie bei Grünlicht, mit Grünpfeilsignal, nach links in die Hardstraße abbog. Gleichzeitig befand sich ein 43-jähriger Fahrer eines blauen VW Polos auf der Breslauer Straße, aus der entgegenkommenden Fahrtrichtung Oberfürberg, mit der Absicht, die Kreuzung zur Hardstraße geradeaus zu überqueren. Auch er gibt an, dass die Ampel für ihn grün war.

Zeugenaufruf der Polizei

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, was zu einem erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro führte. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Die Verkehrspolizei Fürth hat den Unfall an der Unfallstelle aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Ampelschaltung haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/973997-0 bei der zuständigen Behörde zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt